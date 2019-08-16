2019-08-16T09:36:19+03:00
Происшествия

Дилер из Саратова обвинил полицейских в провоцировании его на продажу наркотиков

Его осудили на 5,5 года
Ольга Симонова
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В Саратовской области прокуратура не стала изменять приговор 34-летнему ранее судимому местному дилеру.

- На одной из улиц Саратова 30 сентября 2015 года мужчина продал гражданину 0,077 грамма «синтетики», то же самое он сделал 6 октября, а на следующий день его задержали полицейские и нашли у него 0,61 грамма наркотика, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Фрунзенский районный суд в марте 2016 года приговорил злоумышленника к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.

После этого осужденный подал жалобу, в которой указал, что на преступления его спровоцировали правоохранители.

Однако проверка снова доказала его вину. Установлено, что полицейские проводили оперативные мероприятия в соответствии с законами.

Дело не стали пересматривать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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