Дилер из Саратова обвинил полицейских в провоцировании его на продажу наркотиков
В Саратовской области прокуратура не стала изменять приговор 34-летнему ранее судимому местному дилеру.
- На одной из улиц Саратова 30 сентября 2015 года мужчина продал гражданину 0,077 грамма «синтетики», то же самое он сделал 6 октября, а на следующий день его задержали полицейские и нашли у него 0,61 грамма наркотика, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Фрунзенский районный суд в марте 2016 года приговорил злоумышленника к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.
После этого осужденный подал жалобу, в которой указал, что на преступления его спровоцировали правоохранители.
Однако проверка снова доказала его вину. Установлено, что полицейские проводили оперативные мероприятия в соответствии с законами.
Дело не стали пересматривать.
ИСТОЧНИК KP.RU