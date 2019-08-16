Дорога от аэропорта «Гагарин» до пристани в Сабуровке готова

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-16T09:19:15+03:00

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В Саратовском районе завершено строительство дороги от нового аэропорта «Гагарин» до поселка Сабуровка.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, 15 августа Валерий Радаев проверил, как выполнены работы.

С момента прошлой инспекции, 14 августа, на дороге был полностью уложен асфальт, на пристани обустроено освещение. Фактически там все готово к приему пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU