Дорога от аэропорта «Гагарин» до пристани в Сабуровке готова
Установлено уличное освещение
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В Саратовском районе завершено строительство дороги от нового аэропорта «Гагарин» до поселка Сабуровка.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, 15 августа Валерий Радаев проверил, как выполнены работы.
С момента прошлой инспекции, 14 августа, на дороге был полностью уложен асфальт, на пристани обустроено освещение. Фактически там все готово к приему пассажиров.
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ИСТОЧНИК KP.RU