2019-08-16T09:17:34+03:00
Общество

Саратовская «Дельта» обыграла московский «Локомотив»

Игра закончилась со счетом 8:1
Дарья Вострикова
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В четверг, 15 августа, Саратове продолжился третий этап чемпионата России - 2019 по пляжному футболу.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в заключительном матче 11-го тура «Дельта» сумела крупно обыграть московский «Локомотив». Игра закончилась со счетом 8:1.

За первые две минуты Андрей Андреев и Танжер до Носименто Алвес сделали счёт 2:0. До первого перерыва Игор Матеус реализовал пенальти после фола и удаления Максима Роговского. Во втором периоде Андрей Виноградов и Станистав Кошарный довели счёт до крупного. «Локомотив» начал третий период , Николай Крышанов забил гол, но окончательный счёт установили игроки саратовского клуба Тангер, Игор и Орхан Тагиев.

«Дельта» поднялась на четвертое место. В 12-м туре чемпионата России «Дельта» сыграет с «Крыльями советов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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