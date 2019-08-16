В Саратове открылось Русское подворье Национальной деревни

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-16T08:53:06+03:00

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Вчера, 15 августа, в парке Победы Саратова прошло открытие Русского подворья Национальной деревни.

Как сообщила в соцсети Instagram председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская, гостей объединили: гастрономия, ремесла, творчество и традиции.

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Также вчера прошел первый фестиваль окрошки, где участники увидели концерт, полюбовались выставкой декоративно-прикладного искусства и попробовали себя в мастер-классах.

Виктория Бородянская пригласила саратовцев и гостей города прийти, попробовать русскую кухню, соприкоснутся с историей и «почувствовать себя счастливыми».

ИСТОЧНИК KP.RU