В Саратове открылось Русское подворье Национальной деревни
Прошел фестиваль окрошки
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Вчера, 15 августа, в парке Победы Саратова прошло открытие Русского подворья Национальной деревни.
Как сообщила в соцсети Instagram председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская, гостей объединили: гастрономия, ремесла, творчество и традиции.
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Также вчера прошел первый фестиваль окрошки, где участники увидели концерт, полюбовались выставкой декоративно-прикладного искусства и попробовали себя в мастер-классах.
Виктория Бородянская пригласила саратовцев и гостей города прийти, попробовать русскую кухню, соприкоснутся с историей и «почувствовать себя счастливыми».
ИСТОЧНИК KP.RU