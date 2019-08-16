2019-08-16T08:50:16+03:00
Происшествия

Трое парней оплатят похороны убитого ими собутыльника в Вольске

Убийцы отправились в колонию и должны выплатить компенсацию морального вреда
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области вынесен приговор трем местным жителям, которых признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 15 апреля.

В одной из квартир собралась компания: хозяева жилища, трое молодых людей, две девушки и 41-летний мужчина.

Последний после выпивки лег спать в одной из комнат, а вскоре туда пришли две девушки. Одна из них поссорилась с мужчиной, и он ее оскорбил нецензурной бранью. Обиженная дама пожаловалась парням.

Гражданин вместо того, чтобы успокоиться, продолжал ругаться и обматерил и парней тоже. После этого те начали его избивать, пока он не потерял сознание.

Молодые люди продолжили застолье и только ночью ушли из дома. Утром хозяйка жилища обнаружила 41-летнего гостя мертвым, когда попыталась его разбудить.

Причиной смерти стала тупая травма головы.

Суд приговорил трех парней к срокам 7, 6,5 и 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того они выплатят потерпевшей стороне по 500 тыс. рублей и компенсируют затраты на похороны в сумме 52 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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