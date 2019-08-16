В Саратове парень украл у пятиклассника телефон
Похищенное у юноши изъяли
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Полиция Октябрьского района Саратова раскрыла кражу у 11-летнего ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, его 43-летняя мать рассказала, что 25 июля с 19:00 до 21:00 во дворе на Станционной улице неизвестные забрали у ее сына телефон Honor стоимостью почти 15 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 20-летний юноша, который во всем признался,
На него завели уголовное дело и изъяли похищенное.
ИСТОЧНИК KP.RU