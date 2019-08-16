В Балашове отец ударил ножом непослушного сына

СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-16T08:35:20+03:00

Молодой человек с друзьями не захотели выключить громкую музыку

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В Балашове Саратовской области вынесен приговор 58-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, мужчина ранил своего 21-летнего сына, причинив тяжкий вред его здоровью.

Суд установил, что поздно вечером 22 января отец с молодым человеком распивали алкоголь у себя дома на улице Коммунистическая. У них в гостях были приятели парня.

Когда мужчина ушел спать, товарищи громко включили музыку, что разозлило хозяина жилища. Он потребовал от них уйти. Однако сын не отреагировал на замечание, и отец несколько раз ударил его ножом в живот и грудь.

Пострадавший был госпитализирован.

Суд приговорил мужчину к трем годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU