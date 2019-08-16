В Балашове отец ударил ножом непослушного сына
В Балашове Саратовской области вынесен приговор 58-летнему местному жителю.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, мужчина ранил своего 21-летнего сына, причинив тяжкий вред его здоровью.
Суд установил, что поздно вечером 22 января отец с молодым человеком распивали алкоголь у себя дома на улице Коммунистическая. У них в гостях были приятели парня.
Когда мужчина ушел спать, товарищи громко включили музыку, что разозлило хозяина жилища. Он потребовал от них уйти. Однако сын не отреагировал на замечание, и отец несколько раз ударил его ножом в живот и грудь.
Пострадавший был госпитализирован.
Суд приговорил мужчину к трем годам в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU