В Саратове выбрали лучшего вожатого лета

СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-16T08:32:33+03:00

В конкурсе приняли участие десять человек

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В Саратове состоялся ежегодный городской фестиваль-конкурс «Лучший вожатый лета — 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, состязание проходит уже в течение 15 лет.

В этом году соревновались десять человек, каждый из которых показал ролик о себе и провел отрядное мероприятие.

Конкурсная комиссия выбрала лучшей вожатой Оксану Антонову из «Звездочки», второе место получил Кирилл Брыскин из «Романтика». Тройку лидеров замкнула Елизавета Апостол из лагеря «Дружба».

ИСТОЧНИК KP.RU