2019-08-16T08:32:33+03:00
Общество

В Саратове выбрали лучшего вожатого лета

В конкурсе приняли участие десять человек
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове состоялся ежегодный городской фестиваль-конкурс «Лучший вожатый лета — 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, состязание проходит уже в течение 15 лет.

В этом году соревновались десять человек, каждый из которых показал ролик о себе и провел отрядное мероприятие.

Конкурсная комиссия выбрала лучшей вожатой Оксану Антонову из «Звездочки», второе место получил Кирилл Брыскин из «Романтика». Тройку лидеров замкнула Елизавета Апостол из лагеря «Дружба».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове открылось Русское подворье Национальной деревни
Трое парней оплатят похороны убитого ими собутыльника в Вольске
В Саратове парень украл у пятиклассника телефон
В Балашове отец ударил ножом непослушного сына
Ночью в Саратове ремонтировали три дороги
В Ершове парень угнал вишневую «семерку»
В Энгельсе женщину на переходе сбили сразу два авто
В Вольске мальчик и девочка грабили пустующие дома
Саратовскую область ожидает по-летнему жаркая пятница
На площади перед ДК «Россия» организовали парковку
Два водителя пострадали в столкновении Lada Largus и Ford Fiesta в Энгельсе
После аварии на мосту Саратов — Энгельс в больницы доставлены шестеро пострадавших
Для Всероссийской переписи населения обучили 83 регистратора
Саратовские молодожены забывают дату регистрации и бронируют несколько ЗАГСов
В Ленинском районе живут 32,6% саратовцев
Чепляев станет новым председателем Совета ректоров
Продолжается прием работ на конкурс «Театральное Приволжье»
В «Саратовской агломерации 2025» приняли участие 120 одаренных детей
В рамках плановых работ проводится замена оборудования на сетях ООО «КВС»
Жителям Саратовской области напомнили о безопасности при отдыхе на даче
Девочке-диабетику из Красноармейска дали необходимые расходники для лечения
В Саратовской области возбуждено 37 дел о нарушениях в сфере ЖКХ