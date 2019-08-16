В Саратове выбрали лучшего вожатого лета
В конкурсе приняли участие десять человек
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В Саратове состоялся ежегодный городской фестиваль-конкурс «Лучший вожатый лета — 2019».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, состязание проходит уже в течение 15 лет.
В этом году соревновались десять человек, каждый из которых показал ролик о себе и провел отрядное мероприятие.
Конкурсная комиссия выбрала лучшей вожатой Оксану Антонову из «Звездочки», второе место получил Кирилл Брыскин из «Романтика». Тройку лидеров замкнула Елизавета Апостол из лагеря «Дружба».
ИСТОЧНИК KP.RU