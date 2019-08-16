В Ершове парень угнал вишневую «семерку»
Сумма ущерба составила 70 тыс. рублей
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Полиция Ершовского района раскрыла угон у 55-летнего жителя поселка Учебный
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 22:30 13 августа до 06:00 14 августа неизвестный забрал его ВАЗ-2107, припаркованный на Советской улице.
Сумма ущерба составила 70 тыс. рублей.
В машине вишневого цвета было 20 литров бензина.
Выяснилось, что к краже причастен 19-летний парень из Новой Красянки, который уже успел дважды отсидеть.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, а машину вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU