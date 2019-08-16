В Энгельсе женщину на переходе сбили сразу два авто
От одного удара она отлетела на встречную полосу и снова попала под машину
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В Энгельсе, на Волжском проспекте, насмерть сбита женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области, авария случилась в 21:30.
По предварительной версии, автомобиль «Лада Гранта» наехал на 64-летнюю женщину на пешеходном переходе.
- От удара пострадавшая отлетела на встречную полосу, где ее еще раз сбил автомобиль Škoda, — рассказали в ГИБДД.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU