В Энгельсе женщину на переходе сбили сразу два авто

СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-16T08:13:19+03:00

От одного удара она отлетела на встречную полосу и снова попала под машину

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В Энгельсе, на Волжском проспекте, насмерть сбита женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области, авария случилась в 21:30.

По предварительной версии, автомобиль «Лада Гранта» наехал на 64-летнюю женщину на пешеходном переходе.

- От удара пострадавшая отлетела на встречную полосу, где ее еще раз сбил автомобиль Škoda, — рассказали в ГИБДД.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU