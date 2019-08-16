В Вольске мальчик и девочка грабили пустующие дома
В Вольске Саратовской области суд вынес приговор двум несовершеннолетним ворам.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на скамье подсудимых оказались 17-летний парень и 14-летняя девочка.
Оказалось, что в феврале 2019 года приятели заметили в Вольске дом, который явно пустовал. Подростки разбили кирпичом окно и забрались внутрь. Впоследствии они еще раз проникали в чужое жилище. В общей сложности юные воришки похитили дрель, телевизор, пылесос, сабвуфер, платье, духи, два смартфона и три колеса. Сумма ущерба составила 7,3 тыс. рублей.
Через несколько дней парень и девушка обокрали еще один пустующий дом в Вольске. За четыре раза они забрали табурет, мягкую игрушку и инструменты на 4,7 тыс. рублей.
Свою добычу злоумышленники хранили дома у девочки, сказав ее родственникам, что вещи отдали им знакомые.
В суде оба признали вину, вернули часть похищенного, а стоимость остального возместили.
Парня приговорили к штрафу 7 тыс. рублей, девочку — 6,5 тыс.рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU