На площади перед ДК «Россия» организовали парковку

СЕГОДНЯ 20:10 2019-08-15T20:10:52+03:00

Горожане ставят там свои авто после изгнания торговцев

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Площадь перед ДК «Россия» на 3-й Дачной в Саратове начали использовать как парковку.

Корреспондент «КП-Саратов» убедился, что теперь на освободившейся после изгнания торговцев территории граждане начали оставлять автомобили.

Напомним, что торговля на площади Ленина стала незаконной с 14 августа по решению суда. Торговцы действительно разобрали палатки и уехали, хотя, по словам мэра Михаила Исаева, предприниматели начали занимать близлежащие скверы и дворы.

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ИСТОЧНИК KP.RU