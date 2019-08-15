На площади перед ДК «Россия» организовали парковку
Горожане ставят там свои авто после изгнания торговцев
Площадь перед ДК "Россия" вместо торговых палаток заняли автомобилиФото: Екатерина Семенова
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Площадь перед ДК «Россия» на 3-й Дачной в Саратове начали использовать как парковку.
Корреспондент «КП-Саратов» убедился, что теперь на освободившейся после изгнания торговцев территории граждане начали оставлять автомобили.
Напомним, что торговля на площади Ленина стала незаконной с 14 августа по решению суда. Торговцы действительно разобрали палатки и уехали, хотя, по словам мэра Михаила Исаева, предприниматели начали занимать близлежащие скверы и дворы.
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ИСТОЧНИК KP.RU