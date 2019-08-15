Два водителя пострадали в столкновении Lada Largus и Ford Fiesta в Энгельсе
Мужчины были госпитализированы
Фото ГИБДД по Саратовской области
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Днем 15 августа в Энгельсе столкнулись Lada Largus и Ford Fiesta.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 12:30 напротив дома №30а по улице Лесозаводская.
По предварительной информации, 57-летний водитель отечественного авто выехал на встречную полосу.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Оба водителя получили травмы и были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU