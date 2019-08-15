2019-08-15T17:11:08+03:00
Происшествия

Два водителя пострадали в столкновении Lada Largus и Ford Fiesta в Энгельсе

Мужчины были госпитализированы
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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Днем 15 августа в Энгельсе столкнулись Lada Largus и Ford Fiesta.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 12:30 напротив дома №30а по улице Лесозаводская.

По предварительной информации, 57-летний водитель отечественного авто выехал на встречную полосу.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

Оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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