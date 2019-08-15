2019-08-15T16:38:06+03:00
Общество

Для Всероссийской переписи населения обучили 83 регистратора

Они получили знания в Саратовстате
Дарья Вострикова
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В Саратовстате 12 августа прошло обучение регистраторов Всероссийской переписи населения 2020 года в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, во всех районах города месяц будут работать 83 регистратора.

Каждый из них обойдет участок, проверит информацию по списку, добавит или исключит дома, которых нет, проверит наличие аншлагов с наименованиями улиц и номерных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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