Саратовские молодожены забывают дату регистрации и бронируют несколько ЗАГСов

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-15T16:36:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовские молодожены иногда чудят сами, а порой — становятся жертвами обстоятельств. В 2019 году произошел уникальный случай, когда из-за сбоя в системе онлайн-регистрации приехавшие с гостями во Дворец бракосочетаний жених и невеста обнаружили, что их там никто не ждет.

- Был случай, единичный, когда приехала свадьба во Дворец бракосочетаний в Саратове, кортеж, гости, невеста в платье. Выяснилось, что нет их в списках на регистрацию. Оказалось, регистрировались через личный кабинет на портале госуслуг и там произошел сбой. Уникальный случай. Но мы же волшебники — смогли найти выход и брак зарегистрировали. Но надо понимать, что, во-первых, эта госуслуга, а во вторых, это серьезные первичные документы, от которых многое в жизни зависит. И если регистрацию провести не в соответствии с законом, потом могут быть очень тяжелые последствия, — рассказала начальник Управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева.

Именно поэтому без регистрации остались другая пара молодоженов, которая приехала в один из городских ЗАГСов Саратова с кортежем и гостями.

- Оказалось, что у них регистрация была пару дней назад, они просто пропустили назначенную дату. Мы их отправили восвояси. Они умудрились даже распечатку подделать из личного кабинета, где дату поправили. Это уже нарушение закона.

Бывает, пары неправильно оформляют через интернет заявки на регистрацию. Был случай, когда молодожены записались сразу в нескольких ЗАГСах одновременно. Они просто поступили во вред другим — заняли чужое время, — отметила Юлия Пономарева.

ИСТОЧНИК KP.RU