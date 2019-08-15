В Ленинском районе живут 32,6% саратовцев

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-15T16:32:32+03:00

Меньше всего горожан проживают во Фрунзенском районе

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По данным на 1 января 2019 года в Саратовской области проживали 2,4 млн человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, большая часть — почти 1,9 млн человек — это городское население.

В Саратове на 1 января было зарегистрировано около 842 тыс. жителей. Самым населенным является Ленинский район — 274,7 тыс. жителей (32,6%). На втором месте Заводской район — 195,21 тыс. жителей (23,2%). Меньше всего человек проживают во Фрунзенском районе — 48,9 тыс. (11,9%).

Среди районных центров самым многочисленным оказался Энгельс — 225,7 тыс. жителей, а малочисленным — поселок Ровное — 4,3 тыс. жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU