Жителям Саратовской области напомнили о безопасности при отдыхе на даче
Лучше ничего не жечь
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Жителей Саратовской области предупредили о важности соблюдать правила при дачном отдыхе.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС России по региону, рейды показывают, что горожане обычно не понимают, что творят.
Лучше не курить пьяными, быть аккуратными при топке печью и электроприборами, жечь мусор.
Стоит завести огнетушитель и объяснить членам семьи, как им пользоваться, рядом с домом поставить емкость с водой, доверять монтаж электропроводки только профессионалам, хранить газовые баллоны вне дома.
ИСТОЧНИК KP.RU