Жителям Саратовской области напомнили о безопасности при отдыхе на даче

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-15T16:21:41+03:00

Лучше ничего не жечь

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Жителей Саратовской области предупредили о важности соблюдать правила при дачном отдыхе.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС России по региону, рейды показывают, что горожане обычно не понимают, что творят.

Лучше не курить пьяными, быть аккуратными при топке печью и электроприборами, жечь мусор.

Стоит завести огнетушитель и объяснить членам семьи, как им пользоваться, рядом с домом поставить емкость с водой, доверять монтаж электропроводки только профессионалам, хранить газовые баллоны вне дома.

ИСТОЧНИК KP.RU