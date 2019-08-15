В «Саратовской агломерации 2025» приняли участие 120 одаренных детей

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-15T16:17:22+03:00

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В детском оздоровительно-образовательном лагере имени Володи Дубинина, являющимся площадкой «Кампуса молодежных инноваций», завершилась первая профильная тематическая смена «Саратовская агломерация 2025».

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования региона, дети изучали дискретную математику, информатику и цифровые технологии.

Летняя школа реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» при поддержке Фонда новых форм развития образования — проектного офиса национального проекта «Образование».

Первая смена собрала 120 одаренных детей.

Учащиеся проявили себя в робототехнике, 3D-моделировании, конструировании, программировании, профессиональной ориентации, лазерной резке и блоггинге.

По отзывам участников, они смогли открыть свои новые качества и применить приобретенные полезные навыки в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU