2019-08-15T16:05:48+03:00
Общество

Дворец водных видов спорта в Саратове должны сдать в 2020 году

Каркас здания завершен на 60%
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил 15 августа строящийся Дворец водных видов спорта.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он потребовал завершить работы уже в 2020 году.

Сейчас каркас здания возведен на 60%, идет кирпичная кладка и монтаж опалубки для бетонирования дна бассейна. До конца 2019 года запланировано забетонировать все три чаши и прыжковую вышку.

- Нужно стремиться в этом году закрыть контур. Для этого нужно перебросить финансирование со следующего на этот год, — заявил Радаев.

Напомним, строить Дворец начали в 2014 году, но работы затянулись из-за отсутствия финансирования. В 2019 году объект вошел в национальный проект «Демография», и строительство возобновилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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