Виновник смертельного ДТП выплатит семье погибшего из Пугачева 150 тыс. рублей
Мужчина сбил пешехода
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Балаковский районный суд удовлетворил иск жителя Пугачева к балаковцу о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате аварии.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 25 июля мужчина ехал за рулем «Нивы» и сбил пешехода.
Пострадавшего с травмами различной тяжести госпитализировали, однако он скончался через несколько дней.
Суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда, правда сумма уменьшилась с 500 до 150 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU