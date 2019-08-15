2019-08-15T15:13:27+03:00
Происшествия

Виновник смертельного ДТП выплатит семье погибшего из Пугачева 150 тыс. рублей

Мужчина сбил пешехода
Дарья Вострикова
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Балаковский районный суд удовлетворил иск жителя Пугачева к балаковцу о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате аварии.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 25 июля мужчина ехал за рулем «Нивы» и сбил пешехода.

Пострадавшего с травмами различной тяжести госпитализировали, однако он скончался через несколько дней.

Суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда, правда сумма уменьшилась с 500 до 150 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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