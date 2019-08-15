Юный житель Ершова неделю обворовывал родного дядю

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-15T15:07:59+03:00

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В Ершовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в краже у родственника.

По версии следствия, несовершеннолетний житель Ершова узнал, что его дядя, живущий в районе, хранит дома деньги. С 23 июля подросток несколько раз проникал к нему в дом и воровал сбережения. Причем сначала юный злоумышленник выставлял москитную сетку, а в последний — разбил окно камнем.

Всего с 23 по 31 июля он украл 29 тыс. рублей.

После задержания подросток признался в кражах.

ИСТОЧНИК KP.RU