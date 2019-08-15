2019-08-15T15:07:59+03:00
Происшествия

Юный житель Ершова неделю обворовывал родного дядю

Подросток похитил 29 тыс. рублей
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ершовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в краже у родственника.

По версии следствия, несовершеннолетний житель Ершова узнал, что его дядя, живущий в районе, хранит дома деньги. С 23 июля подросток несколько раз проникал к нему в дом и воровал сбережения. Причем сначала юный злоумышленник выставлял москитную сетку, а в последний — разбил окно камнем.

Всего с 23 по 31 июля он украл 29 тыс. рублей.

После задержания подросток признался в кражах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два водителя пострадали в столкновении Lada Largus и Ford Fiesta в Энгельсе
После аварии на мосту Саратов — Энгельс в больницы доставлены шестеро пострадавших
Для Всероссийской переписи населения обучили 83 регистратора
Саратовские молодожены забывают дату регистрации и бронируют несколько ЗАГСов
В Ленинском районе живут 32,6% саратовцев
Чепляев станет новым председателем Совета ректоров
Продолжается прием работ на конкурс «Театральное Приволжье»
В «Саратовской агломерации 2025» приняли участие 120 одаренных детей
В рамках плановых работ проводится замена оборудования на сетях ООО «КВС»
Жителям Саратовской области напомнили о безопасности при отдыхе на даче
Девочке-диабетику из Красноармейска дали необходимые расходники для лечения
В Саратовской области возбуждено 37 дел о нарушениях в сфере ЖКХ