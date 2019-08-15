Саратовские Бонни и Клайд обвенчались в СИЗО
В СИЗО-1 в Саратове обвенчались осужденные супруги.
- Таинство для Вячеслава и Анны (имена изменены) провел в молельной комнате отец Константин (Бурундаев). Он подарил супругам, которые уже обручены более десяти лет, венчальные иконы и Библию, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН по области.
Супруги осуждены на сроки порядка десяти лет за разбой. Сейчас они ждут рассмотрения их апелляции.
Вячеслав и Анна признают свою вину, но не могут объяснить, почему не смогли противостоять влиянию родственника-рецидивиста, который приехал погостить.
Супруги, по их словам, давно планировали обвенчаться. А сейчас, когда перед горизонтом маячит долгая разлука, обещание быть вместе и в горе, и в радости — поможет им сохранить чувство семьи.
- Ведь права приехать друг к другу на свидания у нас тоже не будет, — отметила женщина.
Священник, который провел обряд в СИЗО, также заявил, что сохранение родственных связей является верным жизненным ориентиром после освобождения.
Напомним, это уже не первый случай венчания осужденных. Так, в 2018 году в колонии Саратова обвенчали киллера и гражданку Бельгии.
ИСТОЧНИК KP.RU