2019-08-15T14:28:28+03:00
Общество

Саратовские Бонни и Клайд обвенчались в СИЗО

Порядка десяти лет супруги проведут вдали друг от друга
Ольга Симонова
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Фото УФСИН по Саратовской областиФото УФСИН по Саратовской области
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В СИЗО-1 в Саратове обвенчались осужденные супруги.

- Таинство для Вячеслава и Анны (имена изменены) провел в молельной комнате отец Константин (Бурундаев). Он подарил супругам, которые уже обручены более десяти лет, венчальные иконы и Библию, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН по области.

Супруги осуждены на сроки порядка десяти лет за разбой. Сейчас они ждут рассмотрения их апелляции.

Вячеслав и Анна признают свою вину, но не могут объяснить, почему не смогли противостоять влиянию родственника-рецидивиста, который приехал погостить.

Супруги, по их словам, давно планировали обвенчаться. А сейчас, когда перед горизонтом маячит долгая разлука, обещание быть вместе и в горе, и в радости — поможет им сохранить чувство семьи.

- Ведь права приехать друг к другу на свидания у нас тоже не будет, — отметила женщина.

Священник, который провел обряд в СИЗО, также заявил, что сохранение родственных связей является верным жизненным ориентиром после освобождения.

Напомним, это уже не первый случай венчания осужденных. Так, в 2018 году в колонии Саратова обвенчали киллера и гражданку Бельгии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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