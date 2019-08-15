2019-08-15T14:35:12+03:00
Общество

В саратовском Управлении ЗАГС хранятся уникальные автографы Табакова и Янковского

Показывать журналистам их не стали по причине сохранности личных данных
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Показывать даже копию документов журналистам Пономарева отказаласьПоказывать даже копию документов журналистам Пономарева отказаласьФото: Александр Уриевский
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На пресс-конференции в правительстве 15 августа начальник Управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева рассказала об уникальных документах архива своей организации. Копии некоторых из них она принесла с собой, но показывать на камеры отказалась.

- 17 августа 1935 года в Саратове родился мальчик Олег, его отец сделал актовую запись, его фамилия Табаков, вот актовая запись, вот подпись.

Запись номер 665 о браке, подпись Олега Ивановича Янковского, который подавал в Саратове заявление. Вот его подпись, ему 18 лет было.

Запись номер 3958, папа — актер и мама — актриса, 27 лет, родился мальчик 10 октября 1968 года, Филипп Олегович Янковский. Подпись отца, Олега Янковского.

Регистрация событий семьи крайне важно, это остается в истории, как и эти вот документы, — сказала Юлия Пономарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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