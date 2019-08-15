В Саратовской области будет больше первоклассников
Общее число учеников уменьшилось
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В Саратовской области в новом учебном году за парты сядет на 0,4% больше первоклассников.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре, всего в школы придут более 235,6 тыс. учеников, что на 0,9% меньше, чем в прошлом году.
В одну смену будут учиться 215,8 тыс. человек.
Свои двери готовятся открыть 1 154 образовательных объекта. Организациям вручили 261 предписание, которое нужно исполнить до 1 сентября. Выполнено более 80% мероприятий по ремонту водоснабжения, освещения, пищеблоков, приобретению мебели, а также капремонту.
ИСТОЧНИК KP.RU