В Саратовской области будет больше первоклассников

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-15T13:58:01+03:00

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В Саратовской области в новом учебном году за парты сядет на 0,4% больше первоклассников.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре, всего в школы придут более 235,6 тыс. учеников, что на 0,9% меньше, чем в прошлом году.

В одну смену будут учиться 215,8 тыс. человек.

Свои двери готовятся открыть 1 154 образовательных объекта. Организациям вручили 261 предписание, которое нужно исполнить до 1 сентября. Выполнено более 80% мероприятий по ремонту водоснабжения, освещения, пищеблоков, приобретению мебели, а также капремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU