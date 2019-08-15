Мопедист из Романовского района отработает пьяную езду

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-15T13:39:34+03:00

Даже арест на десять суток не помог

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Суд признал 33-летнего жителя Романовского района виновным в пьяной езде. До этого мужчине уже назначали административное наказание за то, что он не хотел проходить медицинское освидетельствование.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, ранее мужчине давали десять суток, он их отсидел и 24 июля спокойно выпил и сел за руль скутера марки Omaks.

Пьяный водитель отправился колесить по ночному городу, однако на Березовой улице его настигли дорожные инспекторы, а после подтвердилась причина его стиля езды.

Теперь мужчина проведет 100 часов на обязательных работах, кроме того, год ему придется провести без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU