В Саратове наркоману-травокуру отказались смягчать приговор

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-15T13:33:31+03:00

Он не хотел сидеть восемь лет в тюрьме

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Суд признал 32-летнего саратовца виновным в продаже наркотиков и их хранении.

Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, 19 ноября мужчина купил марихуану и 6,9 грамма продал знакомому за 1.5 тыс. рублей. Остаток он хранил при себе, но употребить не успел — задержали.

Ему дали восемь лет и два месяца лишения свободы. Мужчина посчитал себя невиновным и подал жалобу, якобы доказательства сфальсифицированы.

Проверка показала, что наказание назначено верно, пересматривать дело не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU