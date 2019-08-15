2019-08-15T13:33:31+03:00
Происшествия

В Саратове наркоману-травокуру отказались смягчать приговор

Он не хотел сидеть восемь лет в тюрьме
Дарья Вострикова
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Суд признал 32-летнего саратовца виновным в продаже наркотиков и их хранении.

Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, 19 ноября мужчина купил марихуану и 6,9 грамма продал знакомому за 1.5 тыс. рублей. Остаток он хранил при себе, но употребить не успел — задержали.

Ему дали восемь лет и два месяца лишения свободы. Мужчина посчитал себя невиновным и подал жалобу, якобы доказательства сфальсифицированы.

Проверка показала, что наказание назначено верно, пересматривать дело не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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