В Саратове наркоману-травокуру отказались смягчать приговор
Он не хотел сидеть восемь лет в тюрьме
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Суд признал 32-летнего саратовца виновным в продаже наркотиков и их хранении.
Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, 19 ноября мужчина купил марихуану и 6,9 грамма продал знакомому за 1.5 тыс. рублей. Остаток он хранил при себе, но употребить не успел — задержали.
Ему дали восемь лет и два месяца лишения свободы. Мужчина посчитал себя невиновным и подал жалобу, якобы доказательства сфальсифицированы.
Проверка показала, что наказание назначено верно, пересматривать дело не стали.
ИСТОЧНИК KP.RU