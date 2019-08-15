В Саратове появится граффити с основателями города
Сегодня, 15 августа, в мэрии Саратова прошел брифинг, посвященный предстоящему празднованию Дня города.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», планируется создать специальный стрит-арт в честь праздника.
- Мы с Дмитрием Жумаевым делали граффити Янковского, теперь хотим нарисовать стрит-арт с основателями города — Григорием Засекиным и Федором Туровым, — рассказал Михаил Биюн, один из авторов проекта.
Деньги собираются через краудфандинг, чтобы каждый желающий смог принять участие в этом событии. В интернете также планируется выставлять фото проекта, видеоролики, а также горожане могут выкладывать свои предложения эскизов и места для размещения.
ИСТОЧНИК KP.RU