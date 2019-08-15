2019-08-15T12:53:53+03:00
Общество

В Саратове появится граффити с основателями города

Стрит-арт создадут ко Дню города
Дарья Вострикова
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Михаил БиюнМихаил БиюнФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 15 августа, в мэрии Саратова прошел брифинг, посвященный предстоящему празднованию Дня города.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», планируется создать специальный стрит-арт в честь праздника.

- Мы с Дмитрием Жумаевым делали граффити Янковского, теперь хотим нарисовать стрит-арт с основателями города — Григорием Засекиным и Федором Туровым, — рассказал Михаил Биюн, один из авторов проекта.

Деньги собираются через краудфандинг, чтобы каждый желающий смог принять участие в этом событии. В интернете также планируется выставлять фото проекта, видеоролики, а также горожане могут выкладывать свои предложения эскизов и места для размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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