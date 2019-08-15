2019-08-15T13:01:27+03:00
Общество

В Саратове пройдет «Ночь кино»

Зрители увидят три киноленты
Дарья Вострикова
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В ночь с 24 на 25 августа пройдет всероссийская акция «Ночь кино», организаторами которой выступает министерство культуры области, а также муниципальные учреждения культуры.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, жители и гости областного центра в ее рамках могут бесплатно посмотреть три фильма, отобранные по итогам голосования на сайте ТАСС.

Это «Балканский рубеж» (16+) режиссера Андрея Волгина, «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+) режиссера Ильи Куликова, а также «Домовой» (6+) режиссера Евгения Бедарева.

В областном центре посмотреть кино можно в скверах «Победа» и Дружбы народов Ленинского и Заводского районов, на площадке Исторического парка «Россия — моя история» и в кинотеатре «Happy Cinema» на Вольском тракте.

Также сеансы пройдут на 51 площадке в 42 районах области.

Отметим, показы продлятся с 20:00 24 августа до 02:00 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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