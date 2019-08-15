В Энгельсе пройдут соревнования по сапбордингу

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-15T12:53:53+03:00

Этот вид спорта является одним из разновидностей серфинга

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В Энгельсе 17 августа в рамках открытого фестиваля «Volga SUP contest» состоятся любительские соревнования по сапбордингу.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, такие состязания пройдут в регионе впервые.

Сапбординг является разновидностью серфинга, участники выполняют упражнения с веслом на доске.

Участвовать могут все, кто умеет на ней стоять.

Состязаться можно в одиночных гонках на 1 км и сап-драконах, четырехместных бордах на 200 метров.

Состязания начнутся в 9:00, старт пройдет в 10:00 на Лесокомбинатской улице в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU