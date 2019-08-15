В Энгельсе пройдут соревнования по сапбордингу
Этот вид спорта является одним из разновидностей серфинга
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В Энгельсе 17 августа в рамках открытого фестиваля «Volga SUP contest» состоятся любительские соревнования по сапбордингу.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, такие состязания пройдут в регионе впервые.
Сапбординг является разновидностью серфинга, участники выполняют упражнения с веслом на доске.
Участвовать могут все, кто умеет на ней стоять.
Состязаться можно в одиночных гонках на 1 км и сап-драконах, четырехместных бордах на 200 метров.
Состязания начнутся в 9:00, старт пройдет в 10:00 на Лесокомбинатской улице в Энгельсе.
ИСТОЧНИК KP.RU