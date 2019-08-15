Сроки и способы передачи показаний ИПУ

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-15T12:49:25+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» напоминает, что передача показаний индивидуальных приборов учета производится с 20 по 23 число каждого месяца. Для повышения качества обслуживания потребителей абонентам доступны удобные сервисы передачи показаний. Данные о потребленных коммунальных услугах можно предоставить дистанционно:

1. На сайте саррц.рф через сервис «Показания ИПУ» или Личный кабинет;

2. По электронной почте IPU@SARRC.RU, отправив сообщение формата: номер Лицевого счета#ФИО#ХВС — 1 11#ГВС стоки — 111#Полив — 111# (где 111 — показания приборов учета);

3. С помощью мессенджера TELEGRAM — бот «саррц» @metters_sarrc_bot;

4. Отправив СМС по номеру 8-937-265-33-43 (формат сообщения: номер Лицевого счета#ФИО#ХВС — 111#ГВС стоки — 111#111#Полив — 111# (где 111 — показания приборов учета);

5. Посредством автоответчика (круглосуточно) (8452) 39-07-17 (формат сообщения: номер лицевого счета, показания ИПУ).

Также передать показания ИПУ возможно через терминалы на пунктах абонентского обслуживания по адресам: улица Рабочая, 29/39, проспект Энтузиастов, 40а, улица Тульская, 25, улица Сакко и Ванцетти, 62, площадь Ленина, 1 (помещение ДК «Россия»). Отрывной талон платежного документа с показаниями принимается специалистами пунктов обслуживания ООО «СарРЦ» и ООО «ПлатежЦентр», а также посредством специальных ящиков для показаний (адреса размещения на сайте СарРЦ).

Напоминаем, что на официальном сайте СарРЦ доступен специальный раздел для абонентов ООО «КВС», «Онлайн-приемная для абонентов Концессии водоснабжения Саратов», в котором жители могут передать заявление, уточнить информацию. Также задать вопрос можно по телефону горячей линии (8452) 39-07-17.

ИСТОЧНИК KP.RU