2019-08-15T12:50:10+03:00
Происшествия

В Саратове юноша украл из подъезда велосипед

Вора поймали
Дарья Вострикова
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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу велосипеда марки Rush Hour RX у 27-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 10 августа кто-то унес двухколесный транспорт из подъезда дома на проспекте Строителей.

Сумма ущерба составила 12 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 18-летний безработный парень.

У него изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде, ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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