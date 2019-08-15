В Саратове юноша украл из подъезда велосипед
Вора поймали
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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу велосипеда марки Rush Hour RX у 27-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 10 августа кто-то унес двухколесный транспорт из подъезда дома на проспекте Строителей.
Сумма ущерба составила 12 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 18-летний безработный парень.
У него изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде, ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU