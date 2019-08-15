2019-08-15T12:46:31+03:00
Общество

Автомобилистам запретили ездить по набережной в Саратове

Ограничения пройдут с семи утра до двух часов дня 24 августа
Ольга Симонова
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В Саратове 24 августа перекроют движение по набережной Космонавтов.

- Из-за легкоатлетического забега с 7:00 до 14:00 на этой улице нельзя останавливаться, припарковываться и ездить. Ограничения вводятся на участке от улицы Валовая до Провиантской, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Под исключение попадает транспорт, который проводит мероприятие, оперативные и аварийно-технические службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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