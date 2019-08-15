В Вольске мужчина украл у пенсионера ведра и посуду
Похищенное частично изъяли
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Полиция Вольского района раскрыла кражу у 63-летнего жителя Вольска.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с мая по июнь кто-то сорвал навесной замок двери его дома на Революционной улице, 2 в поселке Покурлей.
Пропали три ковра, пять занавесок, четыре ведра, обогреватель и газовый баллон. Сумма ущерба превысила 3,5 тыс. рублей.
По подозрению в преступлении задержан 41-летний рецидивист из села Междуречье, похищенное у него частично изъяли.
Мужчина во всем признался, его отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU