В Вольске мужчина украл у пенсионера ведра и посуду

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-15T12:45:43+03:00

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Полиция Вольского района раскрыла кражу у 63-летнего жителя Вольска.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с мая по июнь кто-то сорвал навесной замок двери его дома на Революционной улице, 2 в поселке Покурлей.

Пропали три ковра, пять занавесок, четыре ведра, обогреватель и газовый баллон. Сумма ущерба превысила 3,5 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении задержан 41-летний рецидивист из села Междуречье, похищенное у него частично изъяли.

Мужчина во всем признался, его отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU