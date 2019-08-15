Стали известны подробности пожара у салона Renault в Саратове
С огнем справились 32 человека
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Вчера, 14 августа, в 13:59 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о пожаре на газораспределительной подстанции на Московском шоссе в Ленинском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, 32 огнеборца и шесть единиц техники потушили открытое пламя.
По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за ошибки на производстве.
Помимо подстанции, полыхал автомобиль ВАЗ-2110.
Площадь возгорания составила 22 кв. м.
ИСТОЧНИК KP.RU