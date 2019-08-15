2019-08-15T12:37:52+03:00
Происшествия

Стали известны подробности пожара у салона Renault в Саратове

С огнем справились 32 человека
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 14 августа, в 13:59 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о пожаре на газораспределительной подстанции на Московском шоссе в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, 32 огнеборца и шесть единиц техники потушили открытое пламя.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за ошибки на производстве.

Помимо подстанции, полыхал автомобиль ВАЗ-2110.

Площадь возгорания составила 22 кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два водителя пострадали в столкновении Lada Largus и Ford Fiesta в Энгельсе
После аварии на мосту Саратов — Энгельс в больницы доставлены шестеро пострадавших
Для Всероссийской переписи населения обучили 83 регистратора
Саратовские молодожены забывают дату регистрации и бронируют несколько ЗАГСов
В Ленинском районе живут 32,6% саратовцев
Чепляев станет новым председателем Совета ректоров
Продолжается прием работ на конкурс «Театральное Приволжье»
В «Саратовской агломерации 2025» приняли участие 120 одаренных детей
В рамках плановых работ проводится замена оборудования на сетях ООО «КВС»
Жителям Саратовской области напомнили о безопасности при отдыхе на даче
Девочке-диабетику из Красноармейска дали необходимые расходники для лечения
В Саратовской области возбуждено 37 дел о нарушениях в сфере ЖКХ