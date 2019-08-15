Стали известны подробности пожара у салона Renault в Саратове

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-15T12:37:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 14 августа, в 13:59 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о пожаре на газораспределительной подстанции на Московском шоссе в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, 32 огнеборца и шесть единиц техники потушили открытое пламя.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за ошибки на производстве.

Помимо подстанции, полыхал автомобиль ВАЗ-2110.

Площадь возгорания составила 22 кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU