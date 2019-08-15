Банк «Открытие» запустил новую рекламную кампанию в поддержку Opencard

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-15T12:29:51+03:00

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На телевидении и в интернете вышли продуктовые рекламные ролики с бренд-амбассадором банка Василием Вакуленко (Бастой) в поддержку дебетовой карты Opencard. Кампания на ведущих телеканалах страны продлится до 8 сентября, в диджитал-каналах — до конца сентября. Планируется, что охват целевой аудитории составит 89%.

Рекламная кампания разработана в рамках нового позиционирования бренда «Открытие», которое выражается в непрерывном развитии. Поставив для себя новые цели, став надежнее, банк день ото дня становится все лучше и лучше, внедряя новые продукты и делая взаимодействие с клиентом удобнее и выгоднее.

Так, владельцы Opencard могут получать кэшбэк до 11%. Банк предлагает повышенный кэшбэк в наиболее популярных у клиентов категориях:

- заправки, такси и общественный транспорт;

- кафе, рестораны, фастфуд, доставка еды;

- аптеки, салоны красоты и парикмахерские;

- авиа и ж/д билеты, отели, прокат автомобиля за границей.

Более того, у пользователей есть возможность ежемесячно обновлять категории в зависимости от собственных планов. Кэшбэк возвращается в виде бонусных рублей, которые можно конвертировать в реальные деньги в мобильном или интернет-банке и компенсировать ими любую покупку от 3 тыс. рублей. Лимит на возврат — 15 тыс. рублей в месяц на все покупки, из них 3 тыс. рублей в новых категориях. Обслуживание карты — бесплатное.

- В каждой рекламной кампании мы подчеркиваем, как меняется мир вокруг нас, меняемся мы и наши привычки. Кто-то отвечает на это гонкой за инновациями. Мы — стремлением понять клиентов, соответствовать их ожиданиям здесь и сейчас. Дебетовая карта Opencard с повышенным кэшбэком в любимых категориях — полностью отвечает самым актуальным запросам пользователей, — рассказала директор департамента маркетинга и рекламы банка «Открытие» Елена Семенова.

Кампанию разработало креативное агентство SLAVA, продакшн — production house Stink.

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU