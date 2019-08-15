Женщина погибла при столкновении «семерки» с «КамАЗом» под Вольском

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-15T12:28:01+03:00

Пострадали еще три человека

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Днем 15 августа в Вольском районе Саратовской области случилось смертельное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 12:10 на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград у автоподъезда к Вольску.

На трассе столкнулись «КамАЗ» и ВАЗ-2107. Одна из пассажирок легковушки, 45-летняя женщина, скончалась на месте.

Кроме того, пострадали водитель и еще два пассажира «семерки».

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU