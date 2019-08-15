Женщина погибла при столкновении «семерки» с «КамАЗом» под Вольском
Пострадали еще три человека
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Днем 15 августа в Вольском районе Саратовской области случилось смертельное ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 12:10 на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград у автоподъезда к Вольску.
На трассе столкнулись «КамАЗ» и ВАЗ-2107. Одна из пассажирок легковушки, 45-летняя женщина, скончалась на месте.
Кроме того, пострадали водитель и еще два пассажира «семерки».
Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU