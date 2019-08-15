2019-08-15T11:59:18+03:00
Происшествия

В Саратове женщина подозревала своего знакомого Батыра в краже телевизора

Правоохранители поймали вора
Ольга Симонова
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В Саратове полиция вчера, 14 августа, задержала подозреваемого в краже.

- С заявлением о том, что у нее пропал телевизор, 43-летняя женщина обратилась вечером 1 августа. Гражданка отметила, что в период с 16:00 до 20:30 технику за 30 тыс. рублей из ее квартиры по улице Горького вытащил знакомый по имени Батыр, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и поймали 37-летнего рецидивиста из села Ахмат. В Саратове он жил у друга.

Мужчина признался в преступлении, телевизор вернули владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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