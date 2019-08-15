Саратовцы смогут прогуляться по средневековому городу

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-15T12:06:19+03:00

Очки виртуальной реальности перенесут гостей фестиваля в Увеке в древность [фото, видео]

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В Саратове в восьмой раз состоится фестиваль в Увеке «Один день из жизни средневекового города».

Сегодня, 15 августа, журналисты посетили место будущих мероприятий, где пообщались с организаторами и археологами.

Программа фестиваля исторической реконструкции традиционно приурочена к празднованию Дня города. Мероприятия стартуют 14 сентября в 10 часов и продлятся, по словам директора музея «Россия — моя история», археолога Дмитрия Кубанкина, до 17 часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/726117" frameborder="0"></iframe> Археолог Дмитрий Кубанкин рассказал о раскопках в Увеке.

Впрочем, как отметила министр культуры Татьяна Гаранина, это лишь официальная часть фестиваля. Гости смогут пробыть в средневековом городе намного дольше.

Фото Юлии Кековой

Туристы смогут посетить показательный археологический раскоп. В очках виртуальной реальности можно будет погулять по старому Укеку. Для гостей выступят конники.

До места фестиваля будут ходить электрички и автобусы. Кроме того, организована бесплатная парковка для автомобилей.

Фото Юлии Кековой

Во время пресс-тура саратовским журналистам погадали на монгольских костях. Для ответа на вопрос необходимо было потрясти и кинуть четыре косточки животных. Корреспонденту «КП-Саратов» гадалка посоветовала искать поддержки в родственниках и друзьях, но в целом все будет хорошо.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Популярная археология: от раскопок до фестиваля» на средства гранта презид​ента РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU