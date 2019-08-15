Саратовцы смогут прогуляться по средневековому городу
В Саратове в восьмой раз состоится фестиваль в Увеке «Один день из жизни средневекового города».
Сегодня, 15 августа, журналисты посетили место будущих мероприятий, где пообщались с организаторами и археологами.
Программа фестиваля исторической реконструкции традиционно приурочена к празднованию Дня города. Мероприятия стартуют 14 сентября в 10 часов и продлятся, по словам директора музея «Россия — моя история», археолога Дмитрия Кубанкина, до 17 часов.
Археолог Дмитрий Кубанкин рассказал о раскопках в Увеке.
Впрочем, как отметила министр культуры Татьяна Гаранина, это лишь официальная часть фестиваля. Гости смогут пробыть в средневековом городе намного дольше.
Фото Юлии Кековой
Туристы смогут посетить показательный археологический раскоп. В очках виртуальной реальности можно будет погулять по старому Укеку. Для гостей выступят конники.
До места фестиваля будут ходить электрички и автобусы. Кроме того, организована бесплатная парковка для автомобилей.
Фото Юлии Кековой
Во время пресс-тура саратовским журналистам погадали на монгольских костях. Для ответа на вопрос необходимо было потрясти и кинуть четыре косточки животных. Корреспонденту «КП-Саратов» гадалка посоветовала искать поддержки в родственниках и друзьях, но в целом все будет хорошо.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Популярная археология: от раскопок до фестиваля» на средства гранта президента РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU