2019-08-15T11:30:23+03:00
Общество

В Саратовской области 11 девочек стали мамами до 16 лет

У одной родилась двойня
Екатерина Семенова
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Юлия ПономареваЮлия ПономареваФото: Александр Уриевский
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В Саратове состоялся брифинг Юлии Пономаревой — начальника управления по делам ЗАГС правительства области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было озвучено, что в регионе за семь месяцев 2019 года 5,4 тыс. женщин старше 30 лет стали матерями.

Это значительно больше, чем в другом возрасте. Например, от 25 до 29 лет родили 3,7 тыс. женщин, а от 18 до 24 лет — 2,5 тыс. женщин.

- Готовым к рождению детей надо быть в любом возрасте, — заявила Юлия Пономарева.

91 мама в Саратовской области родила в возрасте с 16 до 18 лет. До 16 лет матерями стали 11 девочек, у одной из них родилась двойня.

За семь месяцев года в области родились 4 592 первенца и 4 626 вторых детей. 1 776 малышей стали у мамы третьими. Четвертыми — 771 человек.

- Это достаточно много, но хотелось бы больше, чтобы область подтянулась к лучшим российским показателям, — считает начальник управления по делам ЗАГС.

В браке родились почти 12 тыс. детей. Вне брака — 1 289 тыс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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