2019-08-15T10:34:02+03:00
Происшествия

В Саратове будут судить экс-полицейского за взятку в 4,1 млн рублей

У него дома также нашли патроны от снайперской винтовки
Екатерина Семенова
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В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУ МВД Вадима Богомолова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении боеприпасов.

По версии следствия, с октября 2006 года по март 2018 года начальник центра хозяйственно-сервисного обеспечения ГУ МВД области Богомолов получил 4,1 млн рублей в виде взятки от представителя фирмы грузоперевозок.

Средства предназначались за общее попустительство и не проведение проверок в отношении фирмы. Кроме того, Богомолов должен был повлиять на проверяющих, чтобы фирма избежала ответственности за выявленные нарушения.

Кроме того, дома у Вадима Богомолова были найдены 80 снайперских патронов калибра 7,62 мм.

Преступная деятельность сотрудника полиции выявлена УФСБ региона.

По информации ГУ МВД России по Саратовской области, данный сотрудник уволен из органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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