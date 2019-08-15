2019-08-15T10:19:31+03:00
Общество

Радаев потребовал срочно закончить ремонт трассы до Сабуровки от аэропорта

Он раскритиковал темпы работ
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев остался недоволен темпами работ при строительстве дороги от аэропорта «Гагарин» до Сабуровки.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, критике подверглись зампред правительства Роман Бусаргин, министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков и глава Саратовского района Иван Бабошкин.

В настоящее время строительство пристани на Волге, откуда пассажиры смогут добраться до Саратова теплоходом, близится к завершению. Там уже оборудован причал и проведено освещение.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Валерий Радаев потребовал в ближайшее время завершить укладку щебня и асфальта.

Напомним, уже 18 августа состоится тестовый рейс из Москвы в новый аэропорт «Гагарин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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