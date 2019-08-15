Радаев потребовал срочно закончить ремонт трассы до Сабуровки от аэропорта
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев остался недоволен темпами работ при строительстве дороги от аэропорта «Гагарин» до Сабуровки.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, критике подверглись зампред правительства Роман Бусаргин, министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков и глава Саратовского района Иван Бабошкин.
В настоящее время строительство пристани на Волге, откуда пассажиры смогут добраться до Саратова теплоходом, близится к завершению. Там уже оборудован причал и проведено освещение.
.Фото: Екатерина Семенова
Валерий Радаев потребовал в ближайшее время завершить укладку щебня и асфальта.
Напомним, уже 18 августа состоится тестовый рейс из Москвы в новый аэропорт «Гагарин».
ИСТОЧНИК KP.RU