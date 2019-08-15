Обвиняемый в мошенничестве на 300 тыс. рублей саратовский полицейский арестован
Бывшего сотрудника полиции Саратова арестовали по обвинению в крупном мошенничестве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее он работал оперуполномоченным отдела уголовного розыска.
По версии следствия, 25 мая, когда обвиняемый сопровождал фигуранта уголовного дела о мошенничестве, он предложил тому поспособствовать в том, чтобы гражданин не попал под арест.
Более того, сотрудник полиции позвонил родителям подозреваемого и потребовал перечислить ему 300 тыс. рублей. В противном случае он пригрозил применить насилие к их сыну.
Деньги были перечислены и потрачены.
Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД.
- За совершение порочащего проступка полицейский уволен из органов внутренних дел. ГУ МВД России по Саратовской области принято решение о привлечении руководства УМВД по г. Саратову к дисциплинарной ответственности, непосредственный руководитель указанного сотрудника будет уволен из ОВД, — отметили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU