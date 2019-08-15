Обвиняемый в мошенничестве на 300 тыс. рублей саратовский полицейский арестован

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-15T09:57:03+03:00

По версии следствия, он требовал от родителей подозреваемого 300 тыс. рублей

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Бывшего сотрудника полиции Саратова арестовали по обвинению в крупном мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее он работал оперуполномоченным отдела уголовного розыска.

По версии следствия, 25 мая, когда обвиняемый сопровождал фигуранта уголовного дела о мошенничестве, он предложил тому поспособствовать в том, чтобы гражданин не попал под арест.

Более того, сотрудник полиции позвонил родителям подозреваемого и потребовал перечислить ему 300 тыс. рублей. В противном случае он пригрозил применить насилие к их сыну.

Деньги были перечислены и потрачены.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД.

- За совершение порочащего проступка полицейский уволен из органов внутренних дел. ГУ МВД России по Саратовской области принято решение о привлечении руководства УМВД по г. Саратову к дисциплинарной ответственности, непосредственный руководитель указанного сотрудника будет уволен из ОВД, — отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU