2019-08-15T09:57:03+03:00
Происшествия

Обвиняемый в мошенничестве на 300 тыс. рублей саратовский полицейский арестован

По версии следствия, он требовал от родителей подозреваемого 300 тыс. рублей
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывшего сотрудника полиции Саратова арестовали по обвинению в крупном мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее он работал оперуполномоченным отдела уголовного розыска.

По версии следствия, 25 мая, когда обвиняемый сопровождал фигуранта уголовного дела о мошенничестве, он предложил тому поспособствовать в том, чтобы гражданин не попал под арест.

Более того, сотрудник полиции позвонил родителям подозреваемого и потребовал перечислить ему 300 тыс. рублей. В противном случае он пригрозил применить насилие к их сыну.

Деньги были перечислены и потрачены.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД.

- За совершение порочащего проступка полицейский уволен из органов внутренних дел. ГУ МВД России по Саратовской области принято решение о привлечении руководства УМВД по г. Саратову к дисциплинарной ответственности, непосредственный руководитель указанного сотрудника будет уволен из ОВД, — отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области 11 девочек стали мамами до 16 лет
День города в Саратове завершится салютом
Мост Саратов — Энгельс уже несколько часов парализован пробкой
В Саратове будут судить экс-полицейского за взятку в 4,1 млн рублей
Радаев потребовал срочно закончить ремонт трассы до Сабуровки от аэропорта
Отключена вода на пяти улицах Ленинского района
Безработный сельчанин украл у жительницы Саратова золото на 200 тыс. рублей
БалАЭС приглашает представителей предприятий обменяться опытом по охране труда
Любовные разборки в Аткарске привели двух соперников на скамью подсудимых
Опубликованы адреса подвоза воды жителям Волжского района
Двое братьев и их мать напали на полицейских при задержании под Саратовом
ГИБДД регулирует огромную пробку на мосту через Волгу
На открытии чемпионата по пляжному футболу саратовская «Дельта» разгромила ЦСКА
Пьяный водитель в Энгельсе убил пассажира, свалив столб с проводами высокого напряжения
Десять человек пострадали в столкновении иномарки и «Газели» на мосту через Волгу
На Московском шоссе в Саратове подростки на «семерке» насмерть разбились об дерево
В Саратовской области в четверг разжарится до +32
В перевернувшейся на выезде из Саратова фуре пострадал водитель
На Московском шоссе троллейбус столкнулся с автобусом
В Саратове жители двух поселков до ночи остались без воды
Аэропорт «Гагарин» еще ожидает разрешение на ввод взлетно-посадочной полосы
«Дом.ru» обновит более 1 миллиона устаревших роутеров
Под Саратовом многодетной матери по ошибке приписали долг за подаренную «Газель»