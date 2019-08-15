Безработный сельчанин украл у жительницы Саратова золото на 200 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-15T09:33:53+03:00

Он продал драгоценности на Сенном рынке

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В Октябрьском районе Саратова женщина лишилась драгоценностей на 200 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 9 июля днем к ней в дом на улице 6-я Линия в Октябрьском поселке проник грабитель.

Злоумышленник отогнул решетку и отжал пластиковое окно в доме на первом этаже. Он похитил золотые украшения на 200 тыс. рублей.

По подозрению полиция задержала ранее не судимого безработного жителя села Никольское Татищевского района. Мужчина рассказал, что похищенное продал на Сенном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU