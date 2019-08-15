Опубликованы адреса подвоза воды жителям Волжского района
Опубликованы адреса подвоза воды жителям Волжского района Саратова.
Как ранее писала «КП-Саратов», 15 августа весь день не будет воды из-за подключения магистрального водовода на Усть-Курдюмской.
В ООО «КВС» сообщили, что воду будут подвозить по адресам:
- улица Исаева, 32 (10:00 – 11:00; 15:00 – 16:00)
- улица Державинская, 10 (11:20 – 12:20; 17:40 – 18:40)
- улица Муленкова, 6 (12:40 – 13:40; 19:00 – 20:00)
- улица Тагильская / ул. Казанская (16:20 – 17:20)
- улица Абрикосовая (10:00 – 11:00; 15:20 – 16:20)
- совхоз «Комбайн», 3 (11:20 – 12:20; 16:40 – 17:40)
- ЦДК, 5 (12:40 – 13:40; 18:00 – 19:00)
- 1-й Овсяной проезд, 1 (14:00 – 15:00; 19:15 – 20:00)
Напомним, отключение продлится до 22 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU