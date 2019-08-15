2019-08-15T11:35:58+03:00
Общество

Опубликованы адреса подвоза воды жителям Волжского района

Работы на магистральном водоводе продлятся до позднего вечера
Екатерина Семенова
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Опубликованы адреса подвоза воды жителям Волжского района Саратова.

Как ранее писала «КП-Саратов», 15 августа весь день не будет воды из-за подключения магистрального водовода на Усть-Курдюмской.

В ООО «КВС» сообщили, что воду будут подвозить по адресам:

- улица Исаева, 32 (10:00 – 11:00; 15:00 – 16:00)

- улица Державинская, 10 (11:20 – 12:20; 17:40 – 18:40)

- улица Муленкова, 6 (12:40 – 13:40; 19:00 – 20:00)

- улица Тагильская / ул. Казанская (16:20 – 17:20)

- улица Абрикосовая (10:00 – 11:00; 15:20 – 16:20)

- совхоз «Комбайн», 3 (11:20 – 12:20; 16:40 – 17:40)

- ЦДК, 5 (12:40 – 13:40; 18:00 – 19:00)

- 1-й Овсяной проезд, 1 (14:00 – 15:00; 19:15 – 20:00)

Напомним, отключение продлится до 22 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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