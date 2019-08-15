Двое братьев и их мать напали на полицейских при задержании под Саратовом

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-15T11:34:31+03:00

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В Новобурасском районе Саратовской области трех местных жителей признали виновными в применении насилия к представителю власти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, приговор был вынесен, несмотря на то, что злоумышленники не признали вину.

Суд установил, что 13 сентября 2018 года 39-летний житель села Елшанка Новобурасского района помешал проезду трактора своего односельчанина. Сделал он это из хулиганских побуждений.

Мужчины начали выяснять отношения, оскорбления достались также проходившей мимо сестре дебошира. Девушка вызвала полицию, и стражи порядка разъяснили ее брату, что он совершил административное нарушение.

Мужчина вместо того, чтобы проехать в отдел полиции, напал на оперуполномоченного, ударив по плечу. После этого он вцепился в крыльцо дома, чтобы его не смогли доставить в отдел. На помощь ему пришел 25-летний брат, который попытался заломить полицейскому руки за спину, но не сумел и нанес несколько ударов.

К драке подключилась 68-летняя мать мужчин, которая несколько раз ударила полицейского палкой по голове.

Экспертиза впоследствии показала, что полицейские получили травмы.

В итоге суд назначил каждому штрафы: 30 тыс. рублей зачинщику ссоры и по 6 тыс. рублей его матери и брату.

ИСТОЧНИК KP.RU