2019-08-15T11:34:31+03:00
Происшествия

Двое братьев и их мать напали на полицейских при задержании под Саратовом

Женщина избила сотрудника полиции палкой по голове
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Новобурасском районе Саратовской области трех местных жителей признали виновными в применении насилия к представителю власти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, приговор был вынесен, несмотря на то, что злоумышленники не признали вину.

Суд установил, что 13 сентября 2018 года 39-летний житель села Елшанка Новобурасского района помешал проезду трактора своего односельчанина. Сделал он это из хулиганских побуждений.

Мужчины начали выяснять отношения, оскорбления достались также проходившей мимо сестре дебошира. Девушка вызвала полицию, и стражи порядка разъяснили ее брату, что он совершил административное нарушение.

Мужчина вместо того, чтобы проехать в отдел полиции, напал на оперуполномоченного, ударив по плечу. После этого он вцепился в крыльцо дома, чтобы его не смогли доставить в отдел. На помощь ему пришел 25-летний брат, который попытался заломить полицейскому руки за спину, но не сумел и нанес несколько ударов.

К драке подключилась 68-летняя мать мужчин, которая несколько раз ударила полицейского палкой по голове.

Экспертиза впоследствии показала, что полицейские получили травмы.

В итоге суд назначил каждому штрафы: 30 тыс. рублей зачинщику ссоры и по 6 тыс. рублей его матери и брату.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области 11 девочек стали мамами до 16 лет
День города в Саратове завершится салютом
Мост Саратов — Энгельс уже несколько часов парализован пробкой
В Саратове будут судить экс-полицейского за взятку в 4,1 млн рублей
Радаев потребовал срочно закончить ремонт трассы до Сабуровки от аэропорта
Обвиняемый в мошенничестве на 300 тыс. рублей саратовский полицейский арестован
Отключена вода на пяти улицах Ленинского района
Безработный сельчанин украл у жительницы Саратова золото на 200 тыс. рублей
БалАЭС приглашает представителей предприятий обменяться опытом по охране труда
Любовные разборки в Аткарске привели двух соперников на скамью подсудимых
Опубликованы адреса подвоза воды жителям Волжского района
ГИБДД регулирует огромную пробку на мосту через Волгу
На открытии чемпионата по пляжному футболу саратовская «Дельта» разгромила ЦСКА
Пьяный водитель в Энгельсе убил пассажира, свалив столб с проводами высокого напряжения
Десять человек пострадали в столкновении иномарки и «Газели» на мосту через Волгу
На Московском шоссе в Саратове подростки на «семерке» насмерть разбились об дерево
В Саратовской области в четверг разжарится до +32
В перевернувшейся на выезде из Саратова фуре пострадал водитель
На Московском шоссе троллейбус столкнулся с автобусом
В Саратове жители двух поселков до ночи остались без воды
Аэропорт «Гагарин» еще ожидает разрешение на ввод взлетно-посадочной полосы
«Дом.ru» обновит более 1 миллиона устаревших роутеров
Под Саратовом многодетной матери по ошибке приписали долг за подаренную «Газель»