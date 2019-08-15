На открытии чемпионата по пляжному футболу саратовская «Дельта» разгромила ЦСКА

СЕГОДНЯ 07:55 2019-08-15T11:30:41+03:00

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В Саратове открылся чемпионат России по пляжному футболу.

Как ранее писала «КП-Саратов», игры пройдут на Театральной площади, где подготовлен специальный «пляж».

На церемонию открытия вчера, 14 августа, прибыл губернатор Валерий Радаев.

- Для нас большая честь принимать этап чемпионата России по пляжному футболу. В очередной раз мы станем свидетелями настоящего праздника спорта. Всем желаю успеха, но «болеть» мы будем за нашу «Дельту», — заявил глава региона.

Первый матч состоялся 14 августа. Саратовская «Дельта» разгромила ЦСКА со счетом 10:1. Сегодня, 15 августа, нашим спортсменам предстоит встреча с московским «Локомотивом».

ИСТОЧНИК KP.RU