На открытии чемпионата по пляжному футболу саратовская «Дельта» разгромила ЦСКА
В Саратове открылся чемпионат России по пляжному футболу.
Как ранее писала «КП-Саратов», игры пройдут на Театральной площади, где подготовлен специальный «пляж».
На церемонию открытия вчера, 14 августа, прибыл губернатор Валерий Радаев.
- Для нас большая честь принимать этап чемпионата России по пляжному футболу. В очередной раз мы станем свидетелями настоящего праздника спорта. Всем желаю успеха, но «болеть» мы будем за нашу «Дельту», — заявил глава региона.
Первый матч состоялся 14 августа. Саратовская «Дельта» разгромила ЦСКА со счетом 10:1. Сегодня, 15 августа, нашим спортсменам предстоит встреча с московским «Локомотивом».
ИСТОЧНИК KP.RU