Пьяный водитель в Энгельсе убил пассажира, свалив столб с проводами высокого напряжения

СЕГОДНЯ 07:50 2019-08-15T11:37:09+03:00

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У дома № 292 по улице Маяковского в Энгельсе, в районе автобазара, случилось смертельное ДТП.

По данным ГИБДД Саратовской области, 36-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на большой скорости не справился с управлением, слетел с дороги и протаранил столб линии электропередач. После этого бетонная опора рухнула на машину. В результате 32-летний пассажир легковушки погиб на месте столкновения, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предположительно, водитель был пьян и на большой скорости пытался уйти от погони сотрудников ГИБДД, которые отправились за ним после того, как он не остановился по их требованию.

ИСТОЧНИК KP.RU