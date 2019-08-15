На Московском шоссе в Саратове подростки на «семерке» насмерть разбились об дерево

СЕГОДНЯ 07:36 2019-08-15T11:25:46+03:00

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Сегодня утром, 15 августа, в Саратове автомобиль с тремя людьми на большой скорости врезался в дерево. ДТП случилось в 4:50 около дома №7 по Московскому шоссе.

По предварительным данным ГИБДД Саратова, все находившиеся в машине — молодые люди. Они значительно превысили скорость на прямом участке дороги и не справились с управлением.

Прибывшим на место специалистам городской и областной служб спасения пришлось буквально вырезать тела из искореженного авто. Один из пассажиров, 18-летний юноша, госпитализирован. Его приятель-ровесник и водитель машины, чьи данные сейчас устанавливаются, погибли на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU