В перевернувшейся на выезде из Саратова фуре пострадал водитель
От госпитализации мужчина отказался
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На трассе Саратов – Волгоград, при выезде из Саратова, в кювет опрокинулась фура.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария, предположительно, произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
Грузовик съехал в кювет и перевернулся.
Водитель получил незначительные травмы и был осмотрен бригадой Центра медицины катастроф. Но от госпитализации он отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU