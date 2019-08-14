В перевернувшейся на выезде из Саратова фуре пострадал водитель

СЕГОДНЯ 18:36 2019-08-14T18:36:04+03:00

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На трассе Саратов – Волгоград, при выезде из Саратова, в кювет опрокинулась фура.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария, предположительно, произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Грузовик съехал в кювет и перевернулся.

Водитель получил незначительные травмы и был осмотрен бригадой Центра медицины катастроф. Но от госпитализации он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU