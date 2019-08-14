«Дом.ru» обновит более 1 миллиона устаревших роутеров

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-14T17:03:16+03:00

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Телеком-оператор «Дом.ru» запускает федеральную программу по обновлению парка интернет-роутеров. Проект рассчитан на три года и предполагает замену более 1 млн 300 тыс. устаревших устройств в 56 городах страны.

Интернет-пользователи могут выбрать один из 4 роутеров: TP-Link Archer C5-AC1200, TP-Link Archer C9-AC1900 в черном или белом цветах. Устройства были специально доработаны под высокие требования сети «Дом.ru»: производительность новой линейки роутеров за счет оптимизации прошивки в среднем на 30% выше, чем на аналогичных моделях, а скорость доступа в интернет составляет до 1 Гбит/с в зависимости от модели и тарифного плана. С 12 августа интернет-пользователи могут с выгодой для себя обменять устаревший роутер, получив скидку на новый. Предложение действует при покупке оборудования в собственность единовременным платежом. Установленный сегодня роутер будет актуален не менее 5 лет.

«Почти 90% интернет-пользователей «Дом.ru» используют беспроводное подключение, а более половины имеют дома больше трех устройств с доступом в сеть. Роутеры, которые мы активно устанавливали с 2008 по 2016 годы, морально устарели, они не были рассчитаны на такую нагрузку, и сейчас пришло время выбрать новый современный роутер. Наши специалисты доставят, заменят и настроят Wi-Fi оборудование клиентам «Дом.ru» так, чтобы они наслаждались возможностью быть на связи и онлайн в каждом уголке квартиры и не переживали, что фотографии их любимых людей перестали грузиться», - отмечает руководитель продукта Интернет «Дом.ru» Екатерина Кривошеева.

- Будучи крупнейшим в мире поставщиком продуктов Wi-Fi для дома, TP-Link стремится предоставить наилучшие устройства, которые позволят ещё большему количеству людей использовать качественный Wi-Fi, – сказал Алексей Усачёв, Директор проектного направления TP-Link в России. - В рамках стратегического сотрудничества с «Дом.ru» мы пошли еще дальше и доработали техническую начинку оборудования с учетом пожеланий клиентов и высоких требований оператора – чтобы каждый потребитель мог воспользоваться всеми преимуществами быстрого доступа в интернет.

Подробнее об устройствах:

TP-Link Archer C5-AC1200 подойдет семьям, которые проживают в 2-3 комнатных квартирах - до 60 кв. м. и выходят в интернет одновременно с нескольких устройств (до 10). Скорость Wi-Fi-соединения при этом составит до 300 Мбит/с*, при подключении через кабель –до 1 Гбит/с.

TP-Link Archer C9-AC1900 обеспечит скорость до 600 Мбит/с* «по воздуху» и до 1 Гбит/с «по проводу». Такое устройство оптимально для активных интернет-пользователей с большим количеством беспроводных устройств (до 15), которые живут в квартирах с большой площадью - до 80 кв. м. Этот роутер поддерживает технологию Beamforming: она позволяет определить, в каком направлении возникают потери сигнала (например, из-за стен), и усилить его.

TP-Link Archer C9-AC1900 Black – отличается от TP-Link Archer C9-AC1900 только тем, что это модель, созданная на основе пожеланий клиентов компании: с мощными внешними антеннами, в компактном корпусе и с отключаемой подсветкой индикаторов, чтобы не мешали засыпать.

Также информация о линейке роутеров доступна на сайте.

* зависит от технической возможности и выбранного клиентом тарифного плана.

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АО «ЭР-Телеком Холдинг» — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Оператор входит в ТОП-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов, компания занимает второе место среди национальных интернет-провайдеров и третье среди операторов платного ТВ, по итогам 3 квартала 2018, по данным ТМТ Консалтинг. Покрывая 2/3 территории Российской Федерации, она обслуживает более 13 млн. домохозяйств.

Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками — «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес». Деятельность компании ведётся в 567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг «Дом.ru».

О компании TP-Link

TP-Link – мировой лидер в сегменте потребительского Wi-Fi оборудования. Компания более 23 лет помогает выходить в интернет миллионам людей в 170 странах мира и в течение 29 кварталов подряд занимает первое место по поставкам домашних WLAN-устройств*. Используя многолетний опыт в производстве быстрых, надёжных и доступных беспроводных устройств для дома, TP-Link также предлагает клиентам сетевое оборудование в сегментах SOHO и SMB, решения для операторов связи и «Умного дома», а также смартфоны под брендом Neffos. Подробнее https://www.tp-link.com/ru

* Согласно отчёту, IDC Worldwide Quarterly Consumer WLAN Tracker за 4 квартал 2018 года.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU